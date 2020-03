247 - A ex-presidente Dilma Rousseff deixou o cargo no dia 12 de maio de 2016, em razão do golpe de estado promovido por PSDB e MDB, com apoio do Centrão, do Judiciário, dos militares e de forças internacionais, mas o jornal Folha de S. Paulo a responsabiliza pela recessão daquele ano, em que o PIB brasileiro caiu mais de 3%. Num gráfico fake publicado em sua primeira página, a Folha classifica como "Dilma 2" os anos de 2015 e 2016, embora ela só tenha conseguido governar, de fato, até o fim de 2014, quando foi reeleita e quando o Brasil alcançou o pleno emprego - o que também deflagrou a articulação golpista.

A realidade mostrada pelos dados do IBGE aponta que a média de crescimento do primeiro governo Lula foi de 3,5%. No segundo, chegou a 4,6%. Com Dilma, a média foi de 2,3%, bastante superior à alcançada pelo governo golpista de Michel Temer e pelo governo da restauração neoliberal de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Na prática, mesmo com quatro anos de neoliberalismo, a economia brasileira voltou aos níveis de 2013, o que mostra o fracasso econômico do golpe de estado articulado por Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Aécio Neves e Eduardo Cunha, entre outros personagens que são os verdadeiros responsáveis pelo declínio econômico do País e pela perda do poder de compra dos brasileiros. Abaixo, tweet do jornalista Leonardo Attuch a respeito: