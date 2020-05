Folha: falta de seriedade de Bolsonaro contamina a economia brasileira

"Se já não gozava de muito respeito externo, Bolsonaro vai precisar fazer mais do que posar com bandeiras americana e israelense em atos antidemocráticos para tentar recuperar a imagem do país", aponta editorial edit

247 – Em editorial publicado nesta terça-feira, a Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política de Lula, conclui que Jair Bolsonaro não é sério e que essa percepção se espraia. "Aos poucos, a percepção negativa se consolida entre chefes de Estado mundo afora, a começar pelos vizinhos regionais", aponta o texto.

"Se já não gozava de muito respeito externo, Bolsonaro vai precisar fazer mais do que posar com bandeiras americana e israelense em atos antidemocráticos para tentar recuperar a imagem do país. Não é detalhe. O impacto da falta de seriedade se espraia da diplomacia para a economia, com potenciais danos a investimentos futuros e perda de densidade em negociações políticas e comerciais", aponta ainda o editorialista.

