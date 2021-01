Folha lamenta "incompetência mortal" de Jair Bolsonaro

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de 2016 e a ascensão do bolsonarismo, hoje lamenta, em editorial , a "incompetência mortal" de Jair Bolsonaro no que diz respeito à vacinação. "Cerca de 50 países já iniciaram o processo, embora os números sejam precários e díspares, com somente algumas centenas de doses aplicadas em alguns casos", aponta o texto.

"Tendo esses dados em vista, o Brasil não pareceria tão atrasado se não fosse o fato de que as perspectivas de imunização aqui são apenas virtuais —nenhum produto encomendado foi aprovado até o momento, faltam estratégias concretas e, no caso do governo federal, até seringas", prossegue o editorial. "Dificilmente, porém, a campanha brasileira começará antes do terço final deste janeiro, e a incompetência mortal do governo Jair Bolsonaro tende a ficar mais evidente a cada dia."

