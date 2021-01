Folha lista 23 crimes de responsabilidade já cometidos por Bolsonaro

247 – Além do jornal Estado de S. Paulo, que passou a pedir o impeachment de Jair Bolsonaro , a Folha também aderiu a esta tese. Nesta sexta-feira, a manchete principal do jornal impresso estampa que o "colapso em Manaus e a derrapada na vacinação fortalecem base jurídica para impeachment de Bolsonaro". Mais do que isso, o jornal afirma que a "pandemia da Covid soma-se a outras 22 situações em que atos do presidente são passíveis de enquadramento como crime de responsabilidade". Ou seja: Jair Bolsonaro cometeu nada menos do que 23 crimes de responsabilidade – o que chega a ser constrangedor para uma publicação que defendeu a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff sem que ela tivesse cometido qualquer delito.

"A Folha compilou ao menos 23 situações em que Bolsonaro, em seus dois anos de governo até aqui, promoveu atitudes que podem ser enquadradas como crime de responsabilidade, e que vão da publicação de um vídeo pornográfico em suas redes sociais no Carnaval de 2019 aos reiterados apoios a manifestações de cunho antidemocrático", aponta a reportagem desta sexta-feira.

"No caso da pandemia, dos oito especialistas ouvidos pela reportagem, sete apontam a garantia social da saúde da população como a principal regra violada pelo governo. A Constituição lista em seu artigo 85 os atos do presidente que configuram crime de responsabilidade. Entre eles está os que atentam contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais —a saúde estando no último grupo", diz ainda o texto.

