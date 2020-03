Folha manda Bolsonaro sair de cena em editorial

247 – O jornal Folha de S. Paulo aposta na tese de que seria possível isolar Jair Bolsonaro, no momento em que o próprio ministro da Saúde começa a ser contaminado pelo discurso presidencial. "Na economia, urge construir e estender linhas inéditas de socorro à renda e aos empregos dos mais vulneráveis. O déficit e a dívida deverão subir, mas seria ingênuo imaginar que essa expansão não teria limites, mesmo se o Brasil fosse país rico", diz editorial desta quinta-feira.

"Para articular, com respeito ao conhecimento sanitário e econômico, todos esses esforços extraordinários, Bolsonaro precisa delegar poderes a uma força-tarefa que reúna as equipes técnicas da Saúde e da área econômica e dialogue com Congresso e governadores. Que se forme um núcleo de governabilidade capaz de deixar em segundo plano as sandices do presidente, e que os políticos tenham a grandeza de suspender suas vaidades e projetos eleitorais por ora", aponta ainda o texto.