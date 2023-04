Folha manda mais um recado de Washington e diz que visita de Lavrov incomoda Casa Branca

Jornal também publicou reportagem sobre o incômodo com a visita de Lula à China; Lavrov se encontrará com o chanceler Mauro Vieira edit

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que publicou reportagem sobre o incômodo dos Estados Unidos com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, mandou mais um recado de Washington ao Palácio do Planalto em sua edição deste domingo. "Lula volta a incomodar EUA ao receber chanceler da Rússia após viagem à China", escreveu o jornalista Igor Gielow , acrescentando que a "visita de Serguei Lavrov é aposta ainda mais audaciosa do Itamaraty em independência diplomática".

"O chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, desembarca nesta segunda-feira (17) em Brasília para uma viagem de dois dias ao país, na primeira etapa de um giro em que seguirá para três adversários dos Estados Unidos na América Latina próximos do PT", apontou o repórter. "Mais do que a visita de Estado à China, em que já foi difícil para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sustentar a imagem de neutralidade no contexto da Guerra Fria 2.0 entre Pequim e Washington, a vinda de Lavrov posiciona o Brasil de um lado do conflito na Ucrânia aos olhos da diplomacia americana e ocidental."

"Para completar o quadro, Lavrov deixará Brasília rumo a três ditaduras próximas de Moscou, e também do PT e da esquerda, na região: Venezuela, Nicarágua e Cuba. Volta a Moscou na sexta (21)", finalizou o jornalista.

