Folha mente sobre sigilo de gastos do governo para atacar Lula

247 - O jornal Folha de S.Paulo tentou usar argumentos mentirosos para atacar o presidente Lula, mas a reportagem em questão foi desmascarada pelo jornalista Reinaldo Azevedo.

“Governo Lula coloca sob sigilo lista de convidados de recepção da posse no Itamaraty. Governo também não divulgou gastos com festa, mas afirma que essas informações são públicas”, diz a reportagem. Na sequência, Azevedo fez postagem criticando a reportagem. “O Itamaraty só não divulgou a lista de convidados do coquetel oferecido no dia da posse de Lula, o que faz sentido. Os gastos não estão em sigilo, como se sugere malandramente, buscando a falsa simetria com Bolsonaro. Isso é ‘jornalismo de ocultação’, não de esclarecimento”, defendeu.

“Jornalismo não é. Força-se a barra para buscar uma igualdade que inexiste. O sigilo sobre delegações estrangeiras pertence também aos países de origem”, acrescentou.

