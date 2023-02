Folha nega compromisso com a verdade histórica, trata golpe de 2016 como "impeachment" e diz que PT "envelheceu mal"

Apoie o 247

247 – Embora seja consenso entre intelectuais e juristas que a ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada por um golpe de estado, ainda que revestido da aparência de legalidade, a Folha de S. Paulo nega o compromisso com a verdade histórica e trata o golpe de 2016 como "impeachment", em editorial publicado neste domingo.

"O manifesto [do PT] chama de golpe a deposição da presidente Dilma Rousseff, o que tampouco resiste ao confronto com a realidade. A denúncia foi aceita pela Câmara, com voto de 72% dos deputados, e o processo correu sob a direção do presidente do Supremo Tribunal Federal no Senado, onde 75% decidiram pela cassação. Considerar ruptura constitucional esse ato juridicamente perfeito é trafegar na mesma frequência de quem contesta os resultados das urnas de 2022", escreve o editorialista, que insiste na fake news de que o golpe de 2016 foi um "impeachment".

Ao mesmo tempo, o editorial defende todas as políticas neoliberais que foram implantadas após o golpe de estado – e que trouxeram fome e miséria ao Brasil. "Em nome dessa quimera, o partido agora investe contra a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a Lei das Estatais e a contenção do BNDES, iniciativas tomadas para evitar a repetição dos abusos que engendraram o descalabro recessivo de 2014-16", acrescenta.

Com este editorial, a Folha demonstra apenas que continua apoiando o golpe de estado de 2016 porque defende as políticas neoliberais que foram implantadas no ciclo Temer-Bolsonaro na chamada "ponte para o futuro", que, na realidade, foi um projeto de destruição e subdesenvolvimento nacional.

