Folha pede em editorial demissão de Ernesto Araújo

"Remover Araújo decerto não basta para reposicionar a diplomacia do país; trata-se, porém, de medida imprescindível", diz a Folha de S.Paulo em editorial. De acordo com o jornal, em meio à pandemia da Covid-19, "não poderia haver momento pior para ser um pária"

247 - Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo critica o chanceler Ernesto Araújo e afirma que, "no mundo real, o Brasil de fato virou pária, mas por causa da incompetência do governo, notadamente a do Itamaraty". "Essa condição de estorvo se faz ainda mais evidente com a saída de Donald Trump da Casa Branca. Nesse cenário, remover Araújo decerto não basta para reposicionar a diplomacia do país; trata-se, porém, de medida imprescindível", diz.

De acordo com o texto, o ministério das Relações Exteriores, "contrariando uma longa tradição de diplomacia profissional e voltada para objetivos estratégicos, virou uma caixa de ressonância dos piores desvarios ideológicos do presidente Jair Bolsonaro e de sua família".

"Em meio à pandemia e à intensa competição de países por recursos médicos escassos, a diplomacia se converte em peça-chave para que se obtenham vacinas e outros insumos. Basicamente, não poderia haver momento pior para ser um pária", complementa.

