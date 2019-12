Folha perdeu mais de 80% de seus assinantes em papel desde 2000, revela ombudsman

"Em 2000, a Folha contava, em média, com 440.655 assinantes no formato impresso. Desde então, mais de 350.000 assinaturas foram perdidas no papel—mais do que toda a circulação atual da Folha", aponta a ombudsman Flávia Lima, em artigo que escancara a tendência de morte dos jornais impressos edit

247 – A morte dos jornais impressos é inexorável. É o que se depreende da coluna da ombudsman da Folha de S. Paulo, Flávia Lima, publicada neste domingo, em que ele revela que o jornal impresso perdeu praticamente 80% de seus assinantes, desde o ano 2000, em que a internet começou a se popularizar de vez.

"Em 2000, a Folha contava, em média, com 440.655 assinantes no formato impresso. Desde então, mais de 350.000 assinaturas foram perdidas no papel—mais do que toda a circulação atual da Folha", diz a jornalista, que apona a migração para assinaturas digitais.

Hoje, a Folha tem cerca de 235 mil assinantes digitais e 86 mil assinantes da versão em papel, mas a tendência de queda do papel se acentual. "Em 2019, até novembro, a assinatura do papel caiu 13,3%. A digital subiu 17%, o que é positivo. Mas o quadro não é tão simples", afirma a ombudman.

"A assinatura cheia do impresso custa hoje cerca de quatro vezes a do digital. É certo que o jornal digital quase não tem custos de impressão e distribuição, mas vive à base de tecnologia —além de gastos fixos, como a mão de obra. As assinaturas e os preços cobrados no digital são suficientes para cobrir esses gastos?", questiona.

Outro ponto importante é o fato de a Folha ter tentado explorar seus atritos com Jair Bolsonaro – que não entram na política econômica – para ganhar mais assinantes. Novembro, mês em que o presidente subiu o tom contra o jornal, foi um dos melhores do ano, com 2.640 novas assinaturas. “Nos momentos de ataques mais diretos à Folha, houve mobilização do público nos dias seguintes”, diz Antonio Manuel Teixeira Mendes, superintendente do Grupo Folha.