Folha retrata Bolsonaro como um asno incapacitado

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que também apoiou o golpe de estado de 2016 e a ascensão do fascismo no Brasil, hoje protesta contra Jair Bolsonaro. "O presidente da República parece rumar a uma espécie de quarentena voluntária. Desde que assumiu o cargo, isolou-se da sabedoria, da liderança, da ciência, do bom senso e da melhor prática política", diz o editorial desta terça-feira .

"Jair Bolsonaro ameaça tornar-se obstáculo à extraordinária coordenação de esforços e recursos necessária para mitigar o impacto que o espalhamento da Covid-19 exercerá no sistema de saúde, no bem-estar de dezenas de milhões de brasileiros e na economia, duramente atingida. O melhor, pois, é deixar o ocupante intelectual e politicamente isolado do Planalto falando e fazendo asneiras sozinho, enquanto os capacitados se incumbem da tarefa monumental", aponta ainda o texto.