Folha Universal, de Edir Macedo, faz campanha contra Lula em jornal gratuito a uma semana da eleição

A greja Universal do Reino de Deus está distribuindo seu jornal com um texto travestido de reportagem intitulado 'Por que Lula tem fama de ladrão'" edit

Apoie o 247

ICL

247 - "A uma semana do segundo turno, a Igreja Universal do Reino de Deus está distribuindo seu jornal pelo Brasil com um texto travestido de reportagem intitulado 'Por que Lula tem fama de ladrão'", destaca o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no O Globo.

De acordo com ele, a chamada de capa do jornal da igreje de Edir Macedo sugere ainda ao leitor que "entenda os maiores escândalos de corrupção envolvendo governos petistas e reflita se o partido deve voltar ao poder".

A publicação do jornal semanal, que tem tiragem de 1,7 milhão de exemplares, dedica duas páginas inteiras para atacar Lula.

Lauro Jardim enfatiza ainda que, ao contrário de outras edições da Folha Universal, o autor do texto não é identificado nem há menção de que se trata de um artigo de opinião ou editorial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.