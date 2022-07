Forças Armadas estão decepcionadas com o ministro da Defesa, escreve colunista do Globo

A jornalista Bela Megale diz que militares estão insatisfeitos com a atuação do general Paulo Sérgio Nogueira como linha auxiliar de Bolsonaro edit

247 - "Uma parte significativa das Forças Armadas não esconde a decepção que vem tendo com a atuação do general Paulo Sérgio Nogueira como ministro da Defesa", informa a jornalista Bela Megale, colunista do Globo.

"O foco da insatisfação se concentra na atuação do militar, que tem trabalhado como linha acessória do presidente Bolsonaro nas investidas contra as urnas e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", acrescenta.

"A avaliação desse segmento, que inclui membros do alto comando e até militares que atuam no governo Bolsonaro ouvidos pela coluna é a de que Nogueira está 'exagerando no tom' dos ofícios que passou a enviar quase que semanalmente à corte eleitoral, insistindo na participação ativa dos militares na auditoria das urnas".

A opinião que se generaliza entre esses militares é de que o ministro da Defesa “surpreendeu negativamente” ao seguir a mesma linha de subserviência a Bolsonaro adotada pelo seu antecessor, o general Braga Netto.

