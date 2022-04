"Fortalecimento de Bolsonaro na Câmara é a consolidação de poder do Centrão", diz Cristina Serra

A jornalista avaliou o resultado do fechamento da janela partidária e cravou o insucesso da terceira via: "disputa presidencial está entre dois polos" edit

247 - A jornalista Cristina Serra, em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (4), avaliou o resultado do fechamento da janela partidária, que aumentou o tamanho de algumas bancadas no Congresso Nacional e diminuiu outras.

"As duas maiores bancadas pertencem aos partidos dos dois pré-candidatos, PL e PT respectivamente", destaca. O fortalecimento das bancadas de apoio a Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, segundo Cristina Serra, significa o fortalecimento do Centrão. "O PL, de Valdemar Costa Neto, quase dobrou de tamanho. A bancada petista manteve-se basicamente a mesma. O fortalecimento de Bolsonaro na Câmara é também a consolidação de poder do centrão, rebotalho alçado a força hegemônica na soma das várias legendas de aluguel que têm atravessado os governos do período democrático, com maior ou menor influência, ao sabor das circunstâncias".

"Além do PL, o PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira, e o Republicanos, de Marcos Pereira, de forte componente religioso, formam o amálgama que dá sustentação ao bolsonarismo. São legendas com DNA autoritário e fisiológico, subprodutos da Arena, partido de sustentação da ditadura", detalhou a jornalista, incluindo no 'time' o União Brasil, fruto da fusão entre PSL e DEM.

"Com o campo da direita preenchido, sobra pouco espaço para outsiders e aventureiros, como Moro (agora no União Brasil) e Doria (PSDB), crescerem", diz Cristina Serra, cravando o insucesso da terceira via em 2022. "O caminho para a tal terceira via se exaure. A disputa presidencial está entre dois polos. Mas apenas um deles é o extremista inimigo da democracia a ser derrotado", afirmou, em referência a Bolsonaro.

