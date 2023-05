Fox questiona Dominion sobre vazamento de emails de Tucker Carlson

Apoie o 247

Google News

Reuters - A Fox News pediu nesta sexta-feira aos advogados da Dominion Voting Systems que investiguem se eles vazaram mensagens internas controversas do ex-apresentador da Fox, Tucker Carlson, que foram fornecidas como evidência para seu recente processo por difamação.

Os pedidos, que foram feitos em cartas divulgadas pela Fox, vieram depois que vários meios de comunicação publicaram comentários racistas e sexistas de Carlson contidos em mensagens internas e gravações vazadas.

A Fox News e sua empresa-mãe, a Fox Corp, disseram que foram entregues à Dominion como parte do processo, que alegou que a Fox difamou a Dominion ao divulgar falsas alegações de fraude eleitoral. O material deveria permanecer confidencial por ordens judiciais e os termos do acordo de US$ 787,5 milhões da rede com a empresa de tecnologia de votação com sede em Denver no mês passado.

A Fox solicitou que os advogados de Dominion na Farnan LLP "imediatamente façam uma investigação sobre as circunstâncias que cercam esta liberação imperdoável de material de descoberta confidencial" e relatem as descobertas até o final de segunda-feira.

A Dominion negou que os materiais tenham vindo da empresa ou de qualquer um de seus advogados. "Ninguém associado à Dominion compartilhou esses materiais confidenciais com a imprensa", disse a empresa.

Em uma carta separada aos advogados da Dominion em Susman Godfrey LLP e Clare Locke LLP, a Fox disse que as revelações “violam o texto e o espírito” do acordo, que “exige a devolução ou destruição” de todos os materiais de descoberta confidenciais.

A Fox está tentando conter as consequências de relações públicas dos vazamentos. A rede na sexta-feira enviou uma carta ao grupo de vigilância de esquerda Media Matters exigindo que pare de publicar imagens vazadas de Carlson no set.

O presidente da Media Matters, Angelo Carusone, disse em um comunicado que "reportar sobre material vazado digno de nota é a pedra angular do jornalismo" e que era "absurdo" a Fox argumentar o contrário.

A Dominion alegou em seu processo que a Fox espalhou conscientemente falsas alegações de que suas máquinas de contagem de votos foram usadas para fraudar a eleição de 2020 nos Estados Unidos contra o ex-presidente republicano Donald Trump e a favor de Joe Biden, um democrata.

A Fox negou as acusações, mas resolveu o caso no Tribunal Superior de Delaware. O acordo ocorreu pouco antes do início das declarações iniciais, no que prometia ser o julgamento da mídia mais observado em décadas, com o testemunho do presidente da Fox Corp, Rupert Murdoch.

Carlson, a maior estrela da Fox, foi demitido abruptamente poucos dias depois. Os meios de comunicação, incluindo o New York Times, relataram que a decisão veio depois que o conselho da Fox viu as mensagens internas de Carlson.

O Times informou na terça-feira que Fox estava particularmente preocupado com uma mensagem de Carlson - que foi redigida em versões públicas de processos judiciais - na qual ele criticava os apoiadores de Trump por espancar um manifestante esquerdista porque "não era assim que os homens brancos lutam".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.