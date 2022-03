France24 desmente jornal conservador inglês que publicou que russos estariam usando "crematórios móveis" para esconder baixas

Apoie o 247

247 - A agência de notícias francesa France24 desmentiu as alegações falsas do jornal de direita inglês The Telegraph, tradicionalmente alinhado ao Partido Conservador, que disse que as forças russas na Ucrânia estariam utilizando crematórios móveis para "esconder suas perdas" na Ucrânia. A reportagem do Telegraph é de 23 de fevereiro, um dia antes do início da operação militar russa no país do Leste Europeu.

"Russia deploys mobile crematoriums to follow its troops into battle (trad. Russia implanta crematórios móveis para seguir suas tropas na batalha", diz a manchete do The Telegraph, que não foi alterada até a tarde desta quinta-feira, 3. O texto cita declarações do Secretário de Estado pela Defesa britânico, o conservador Ben Wallace.

O secretário expressa sua preocupação com a reutilização dos equipamentos. O Telegraph diz que as imagens foram fornecidas pelo Ministério da Defesa britânico. O jornal não especifica que as imagens são de um conflito anterior. A informação foi vista por milhões de usuários das redes sociais.

A reportagem da France 24 mostra que o vídeo é de agosto de 2013, e vem de uma empresa de incineração russa. Nenhuma reportagem independente confirmou que os crematórios móveis foram utilizados tanto anteriormente como em 2022.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski repetiu a fake news.

No Brasil, o UOL caiu na falácia.

