Freixo é alvo de fake news bolsonarista que o relaciona com o traficante Elias Maluco

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) acusou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de compartilharem uma publicação falsa em que ele lamenta a morte do traficante Elias Maluco, que morreu na terça-feira, 22.

Na montagem, Freixo chama Maluco de amigo e ídolo e anuncia que seu partido organizará um funeral para ele. O parlamentar acionou a polícia para identificar os responsáveis pela publicação.

“Mais um vez a rede criminosa de fake news bolsonarista está espalhando mentiras sobre mim. Esse tuíte é falso e eu estou acionando a polícia para que seus autores sejam identificados e punidos. Não podemos admitir que política seja feita com base em calúnia e difamação”, escreveu no Twitter.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.