Freixo e Felipe Neto fazem live histórica juntos e massacram Bolsonaro

247 - Depois da repercussão da entrevista de Felipe Neto no programa Roda Viva, o deputado federal pelo Psol, Marcelo Freixo, convidou o youtuber para uma live e para um debate sobre os descaminhos do país.

O resultado foi um diálogo muito mais contundente do que se poderia esperar. Freixo e Neto soltaram o verbo, denunciaram o governo, apresentaram dados e elevaram o tom para pressionar o governo.

Freixo parabenizou Felipe Neto pela participação no Roda Viva e o youtuber disse que chegou a ficar preocupado com a entrevista, mas que ficou muito feliz com a participação. Ele comentou ainda que gostou da banca de entrevistadores e reiterou que está em um processo de ‘busca’, de ‘evolução’ [política, cidadã].

Eles fizeram uma rápida avaliação sobre a migração da base de apoio de Jair Bolsonaro - que saiu das hostes mais ricas da sociedade para a população mais pobre. Neto destacou que essa mudança coloca Bolsonaro nas mãos de políticas mais ligadas aos pobres o que, em si, implicaria em um paradoxo.

Eles denunciaram com muita veemência a determinação do governo para o uso indiscriminado da cloroquina em pacientes com covid-19 e Felipe Neto apresentou um tuíte em que contesta a informação dada pela Secom, de que a medicação é a mais eficaz no tratamento.

