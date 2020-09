Fuga de Flávio Bolsonaro da acareação do MP é destaque no Jornal Nacional

247 - "O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, não compareceu à acareação com o empresário Paulo Marinho hoje no Rio", disse a apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, da TV Globo, na abertura da reportagem que exibiu nesta segunda-feira (21) o vídeo em que Flávio aparece ao lado do apresentador Sikêra Jr., da Rede TV!.

Na matéria, o telejornal destacou que Flávio não compareceu à acareação que pretendia esclarecer o vazamento da Operação Furna da Onça ao senador. A reportagem enfatizou que o filho de Jair Bolsonaro justificou a ausência por conta de “agenda oficial no Amazonas”.

O JN apontou que Flávio não quis dar detalhes sobre a agenda, mas que “divulgou algumas coisas” nas redes sociais. No Instagram, ele publicou fotos ao lado de Sikêra, que foi entrevistado pelo irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para canal no YouTube. Um compromisso que, em tese, não exigia a presença de Flávio.

