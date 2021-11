“Fui excluído”, diz Marcelo Madureira sobre novo programa de membros do Casseta e Planeta (vídeo)

O humorista afirma que ficou “muito chateado” com o episódio edit

Apoie o 247

Clube de Economia

DCM - Marcelo Madureira afirmou que foi “excluído” por outros membros do Casseta e Planeta de novo programa. No dia 16, estreou o programa Conversa Piada, na TV Cultura, e conta com Beto Silva, Claudio Manoel, Helio de la Peña e Hubert Aranha.

Ele conta que Hubert e Helio o informaram que ele estaria fora do projeto. “Foi um gesto desagradável, unilateral, não foi uma coisa conversada, não houve uma explicação formal. Eu fui expulso de uma festa que ajudei a organizar. É, no mínimo, lamentável”, disse ele ao podcast Inteligência Ltda.

O humorista afirma que ficou “muito chateado” com o episódio. “Eu não saí do Casseta e Planeta. No caso, eu fui ‘saído'”, diz ele, rebatendo justificativa dos remanescentes. Em entrevista, Hubert disse que “Marcelo Madureira está tocando uma produtora e tem a vida dele, como nós todos aqui já fizemos trabalhos solo ou em formações diferentes”.

PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE