Funcionário de gabinete de deputado do PSL é responsável por vídeo fake contra Felipe Neto

247 - O primeiro a disparar ataques e fake news contra o youtuber Felipe Neto foi m policial que trabalha no gabinete do deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler, do PSL.

Um vídeo, que viralizou nesta sexta-feira em diferentes redes sociais, é uma montagem que mostra imagens de crianças enquanto exibe trechos de vídeos antigos de Neto falando sobre sexo, que são editados para parecer que ele está falando para crianças.

A equipe do youtuber informa que a montagem foi compartilhada pela primeira vez por Victor Marques, cabo da Polícia Militar em Minas e que recebe R$ 10,6 mil por seu cargo no gabinete de Engler.

"A milícia digital cortou os trechos e montou com uma parte mais recente, quando eu já me preocupava com conteúdo para crianças e falei em um vídeo: ‘se você quiser assistir, veja com seus pais’, em que eu falava sobre um assunto que nada tinha a ver com sexo", disse o youtuber ao colunista da Revista Época, Guilherme Amado.

O youtuber reforça que serão tomadas medidas jurídicas para "tirar o material do ar e obter a reparação pelos danos causados”.