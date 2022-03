Funcionários da EBC apontam campanha eleitoral antecipada a participação de Netinho em programa da EBC

Apoie o 247

ICL

247 - Funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ficaram indignados com a participação do cantor Netinho, bolsonaristas e pré-candidato a deputados federal pelo PL, no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, que vai ao ar nesta segunda-feira (21).

De acordo com a colunista Bela Megale, do O Globo, a crítica é que a emissora pública está sendo usada para divulgar candidatos apoiados por Bolsonaro. Os servidores da EBC apontam que, além do uso da comunicação pública, para fazer propaganda para um apoiador do governo, a empresa pode ser acusada de crime eleitoral ao promover um candidato antes de campanha eleitoral.

"A falta de pluralidade e diversidade entre os entrevistados do “Sem Censura” levou a atração a ser apelidada de “Com Censura”, por servidores da EBC", destaca a jornalista. Segundo ela, na gestão Bolsonaro, o programa tem sido marcado por entrevistas semanais com quadros do governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE