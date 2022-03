Funcionários do Faustão se revoltam e acionam sindicato contra a Band

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (9), o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão de São Paulo encaminhou para a Band uma reclamação coletiva de funcionários do Faustão na Band, programa diário apresentado por Fausto Silva. Os empregados acusam a Band de más condições de trabalho. Entre as observações do documento, constam jornada de trabalho de mais de 12 horas de duração por dia, além do tempo longo de deslocamento entre a casa dos funcionário ao estúdio da atração. A informação é do portal Na Telinha.

"O esgotamento profissional é inevitável, o que tem gerado revolta", dizia parte do documento revelado pelo UOL. O sindicato afirma que já havia reclamado com a emissora sobre os supostos abusos cometidos pelo canal, mas que não houve resolução para os problemas até o momento. Além disso, a instituição que defende os empregados pede uma reunião com urgência com a Band para resolver o caso.

Em resposta, a emissora informou que "a direção de RH da Band recebeu a carta mencionada e, como sempre faz, já está agendando uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão para esclarecimentos".

