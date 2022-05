Fundação Perseu Abramo rebate nota "fantasiosa" de Malu Gaspar sobre Aloizio Mercadante

FPA diz que recebeu com "indignação" a nota em que a colunista do Globo diz que o ex-ministro estaria sofrendo "fritura" na campanha do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Fundação Perseu Abramo (FPA) classificou como "inverídica" e "fantasiosa" a nota publicada nesta sexta-feira (6) pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, de que o ex-ministro Aloizio Mercadante estaria sendo alvo de "fritura" na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Por sua larga trajetória política; fundador, militante, deputado, senador e ministro, Mercadante conquistou o respeito da militância do Partido dos Trabalhadores e de seus companheiros e companheiras com quem divide a direção da FPA", disse a Fundação Perseu Abramo em nota.

Leia a manifestação na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Diretoria da Fundação Perseu Abramo recebe com indignação a nota publicada hoje na coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo. A referência a uma possível "fritura" do presidente da FPA Aloizio Mercadante na campanha do ex-presidente é inverídica e até fantasiosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua larga trajetória política; fundador, militante, deputado, senador e ministro, Mercadante conquistou o respeito da militância do Partido dos Trabalhadores e de seus companheiros e companheiras com quem divide a direção da FPA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fundação Perseu Abramo seguirá contribuindo para a construção do futuro programa de governo de Lula, uma de suas missões institucionais e históricas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE