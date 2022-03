Fundador do Telegram pede desculpas ao STF por não responder intimações e promete nomear representante legal no Brasil

Segundo Pavel Durov, houve “um problema com e-mails entre nossos endereços corporativos do telegram.org e o Supremo Tribunal Federal” edit

247 - Em uma mensagem publicada nesta sexta-feira, 18, em seu canal no Telegram, o dono do aplicativo, Pavel Durov, após a rede social ser suspensa no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu desculpas à Corte por não responder intimações e prometeu nomear representante legal no Brasil. Ele também prometeu banir os canais que ferem a lei brasileira.

Segundo ele, houve “um problema com e-mails entre nossos endereços corporativos do telegram.org e o Supremo Tribunal Federal. Como resultado dessa falha de comunicação, o Tribunal decidiu proibir o Telegram por não responder”.

“Em nome de nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal por nossa negligência. Definitivamente, poderíamos ter feito um trabalho melhor”, escreveu.

“Poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil”, disse o empresário.

Durov também disse que entregou nesta sexta “outro relatório” à Justiça brasileira.

“Como dezenas de milhões de brasileiros contam com o Telegram para se comunicar com familiares, amigos e colegas, peço ao Tribunal que considere adiar sua decisão por alguns dias, a seu critério, para nos permitir remediar a situação”, escreveu Durov.

“Tenho certeza de que, uma vez estabelecido um canal confiável de comunicação, poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil”, conclui o comunicado.

