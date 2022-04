Fundador do Twitter diz que se arrepende de ter lançado ações e afirma que empresa foi tomada por Wall Street

Apoie o 247

247 – O empresário Jack Dorsey, cofundador do Twitter, defendeu a venda da mídia social ao bilionário Elon Musk, anunciada ontem por US$ 44 bilhões, segundo reportagem de Daniela Braun, do Valor. “Elon é a única solução na qual confio”, afirmou, numa sequência de tweets.

Dorsey acrescentou que “o objetivo de Elon Musk na criação de uma plataforma que tem ‘o máximo de confiança e é amplamente inclusiva’ é o certo”. O empresário também apoiou a proposta de Musk de fechar o capital da companhia. “O Twitter como uma empresa [de capital aberto] sempre foi meu único problema e meu grande arrependimento”, disse. “Ele foi tomado por Wall Street e pelo modelo de publicidade. Resgatá-lo de Wall Street é o primeiro passo correto”.

