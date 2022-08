Fundador do Twitter revela seu maior arrependimento: que a rede tenha virado uma empresa

Apoie o 247

ICL

Reuters - O fundador e ex-presidente-executivo do Twitter (TWTR.N), Jack Dorsey, tuitou na quinta-feira que lamenta que a plataforma de mídia social tenha se tornado uma empresa.

"O maior problema e meu maior arrependimento é que se tornou uma empresa", tuitou Dorsey em resposta a uma pergunta sobre se o Twitter saiu do jeito que ele imaginou.

Dorsey deve receber US$ 978 milhões se o acordo para o bilionário Elon Musk comprar o Twitter for concluído.

Quando perguntado sobre qual estrutura ele gostaria que o Twitter operasse, Dorsey disse que deveria ser "um protocolo" e que o Twitter não deveria ser de propriedade de um estado ou outra empresa.

Se fosse um protocolo, o Twitter funcionaria como o e-mail, que não é controlado por uma entidade centralizada, e as pessoas que usam diferentes provedores de e-mail podem se comunicar umas com as outras.

A empresa processou Musk por tentar desistir de sua oferta de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter. Um ex-executivo que virou denunciante acusou o Twitter de enganar os reguladores federais sobre suas medidas de segurança para proteger contra hackers e contas de spam.

