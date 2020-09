Gabeira, que defendeu Bolsonaro em 2018, agora diz que ‘talvez nem ele acredite no que fala’

247 - Uma fala do jornalista Fernando Gabeira, da Globo, crítica a Jair Bolsonaro ganhou repercussão nas redes sociais neste início da semana.

“O discurso de Bolsonaro é tão mentiroso que talvez nem ele acredite no que fala”, disse o jornalista, fazendo referência a desmatamento e queimadas.

“As Forças Armadas têm compartilhado seu delírio. É assustador, pois indica uma distância da realidade incompatível com a tarefa de defesa nacional (…)”, declarou ainda, em artigo no Globo.

Em 2018, ano da eleição presidencial, ele analisou, sobre o resultado do pleito , que ele significava três pontos: “Primeiro, foi uma grande crítica ao sistema político. Bolsonaro representa uma forma de virar a mesa. Depois, uma possibilidade de luta contra a corrupção. E, finalmente, a expectativa de uma política de segurança eficaz”.

