Gabinete do ódio prepara ataque coordenado a Lula durante entrevista ao Jornal Nacional

247 - A equipe de campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) prepara uma ofensiva massiva na internet durante a entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará ao Jornal Nacional, da Rede Globo, na noite desta quinta-feira (25). Segundo as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula lidera a disputa pela Presidência da República e pode ser eleito no primeiro turno.

De acordo com o jornal O Globo, “a ideia é utilizar os canais oficiais e de aliados para, em tempo real, contestar as declarações do petista, bem como explorar eventuais deslizes” e a estratégia será adotada “tanto por integrantes do comitê de campanha, incluindo ministros, quanto pelo grupo comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), responsável pelas redes sociais do presidente e por municiar a militância bolsonarista nas redes sociais”.

A avaliação bolsonarista é a de que Lula é um “candidato analógico”, que não sabe fazer uso das redes sociais com espontaneidade, além de reagir tardiamente aos desgastes resultantes dos ataques feitos por meio delas, o que favorece a tentativa de emplacar uma narrativa favorável à reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Bolsonaro foi entrevistado no Jornal Nacional na segunda-feira (22). A entrevista, de acordo com levantamento feito pela consultoria Quaest, impactou cerca de nove milhões de pessoas e gerou 65% de reações negativas nas redes sociais.

