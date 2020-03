Gabriela Prioli foi ameaçada de morte e alertou que não participaria de "rinha"

247 - A advogada e professora Gabriela Prioli foi ameaçada de morte depois de seu ingresso na CNN Brasil e de seu crecimento vertiginoso nas redes sociais, informa a coluna de Ricardo Feltrin no Uol.

A reportagem destaca que "em apenas duas semanas, o quadro com Gabriela se tornou um dos temas mais comentados e vistos na CNN Brasil. Ele também lançou essa calma e amável professora e mestre em Direito Penal ao estrelato nacional. De pouco mais de 10 mil seguidores no twitter ela passou a ser seguida por quase meio milhão de pessoas (e mais outro meio milhão no Instagram)."

A matéria ainda acrescenta que "no entanto, com a fama vieram os dois lados da moeda: de um deles, fãs, alunos de direito e telespectadores encantados com seu estofo e argumentos; Por outro lado ela se tornou alvo de "haters" e violentos das redes sociais. A coluna apurou que desde a estreia na TV ela chegou até a ser ameaçada de morte por hostes da dita "direita" em suas DMs nas redes. Embora tenha "printado" as ameaças, ela não chegou a fazer B.O."