Gala do Festival das Lanternas 2023 do CMG está repleta de destaques inovadores

Rádio Internacional da China - Foi realizada no dia 3 de fevereiro a entrevista coletiva sobre a Gala do Festival das Lanternas 2023 do Grupo de Mídia da China (CMG). O vice-presidente do CMG, Wang Xiaozhen, apresentou as inovações técnicas e os destaques criativos do programas.

Sob os princípios de “ideia + arte + tecnologia”, o CMG produz a gala baseando-se na inovação tecnológica para criar um programa cuja ideia, arte e produção estão todos em alto nível. O tom geral será "alegre e auspicioso", com o objetivo de propagar felicidade, confiança e espírito de luta pelo avanço. Várias formas artísticas fazem parte do programa, como canções folclóricas, óperas e ginástica, para mostrar as características tradicionais e a atmosfera festiva.

Às 20 horas do dia 5 de fevereiro, a Gala do Festival das Lanternas 2023 será transmitida nos canais do CMG, CCTV1, CCTV3, CCTV4, e por frequências de rádio como Sound of Music e também plataformas de nova mídia. As contas em chinês e inglês da CCTV no Facebook e no Youtube vão transmitir a gala simultaneamente em âmbito global, convidando o público a experimentar a atmosfera calorosa e festiva do Festival das Lanternas.

