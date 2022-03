Galvão Bueno sai da Globo após 41 anos; Copa do Mundo será despedida

O contrato do narrador com a emissora, que termina no fim do ano, não será renovado edit

247 - Galvão Bueno vai sair da Globo ao fim deste ano depois de 41 anos de casa. O contrato do narrador com a emissora, que termina no fim do ano, não será renovado. O último trabalho dele na televisão será na Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro. O apresentador fará outros trabalhos, mas não vai assinar com uma nova TV. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Jogo de despedidas. Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão!", disse o principal narrador da televisão brasileira.

A postagem pegou a todos de surpresa, inclusive profissionais da Globo.Segundo apurou o Notícias da TV com pessoas do estafe de Galvão Bueno, a informação está correta. Como o contrato do locutor só vai até dezembro, na teoria, é o seu último jogo pela Seleção Brasileira no Maracanã.

Em conversa com o jornal O Globo, Galvão confirmou e disse que deixará as portas abertas para o seu futuro depois do fim do contrato. "Globo é minha casa. Então, a nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro. É impossível você dizer no mundo 'não, nunca mais'. A vida me ensinou isso. Mas neste momento eu diria, narração em TV aberta, não mais", disse o narrador.

A coluna apurou que Galvão Bueno vai focar em seus trabalhos nas redes sociais e fazer publicidade, algo que tem lhe rendido bons frutos. Ele se compromete também a não ir para uma nova televisão por um bom tempo. A Globo será sua prioridade na negociação de trabalhos.

