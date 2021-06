Gaspari alerta: Bolsonaro está instaurando a anarquia militar no Brasil

"A anarquia militar de Bolsonaro é nova, e pior", diz o jornalista, que aponta as ligações com as polícias edit

247 – O jornalista Elio Gaspari, autor de uma série de livros sobre a ditadura, afirma que Jair Bolsonaro está implantando uma nova e mais grave forma de anarquia militar no Brasil. "Bolsonaro gosta de falar em 'minhas Forças Armadas'. As tropas de chefes militares que comiam abelhas, como Floriano Peixoto, não tinham dono. Também não existiam PMs amotinadas, milicianos nem generais da ativa em manifestações de motoqueiros paramentados", escreve ele, em sua coluna .

"Cenas como as da ação da PM no Recife no último domingo são um aviso de que a anarquia pode vir de baixo. Os disparos de balas de borracha contra manifestantes foram uma clara provocação anárquica, porém deliberada. Hoje esses personagens existem e são um fator relevante na desordem política e administrativa existente no país. A anarquia militar de Bolsonaro é nova, e pior", pontua.

