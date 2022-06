Gaspari avalia que Bolsonaro não tem força para o golpe de estado que sonha impor ao Brasil

Apoie o 247

247 – O jornalista Elio Gaspari, que escreveu vários livros sobre a ditadura militar, avalia que Jair Bolsonaro, mesmo que queira, não conseguirá impor ao Brasil um novo golpe militar. "Num exercício de quiromancia política pode-se dizer que são mínimas as chances de um golpe nos dias seguintes a uma possível vitória de Lula nas próximas eleições. Mesmo assim, essa afirmação é temerária quando o presidente da República sopra ventos golpistas e o ministro da Defesa, ex-comandante do Exército, repreende o Tribunal Superior Eleitoral. Admita-se, portanto, que existem pessoas preferindo um golpe. Para que?", escreve ele, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Hoje, o que há no bufê é um presidente que depois de flertar com a indisciplina de policiais militares, demitiu três presidente da Petrobras para derrubar o preço dos combustíveis e um ministro da Economia que, com uma inflação de dois dígitos, sugere o congelamento voluntário de preços aos supermercados. Existem pessoas que flertam com um golpe. Para fazer o que? O que está na mesa é um autoritarismo retrógrado que, pela força da gravidade, se aproximará do velho salvacionismo latino-americano", prossegue. "A carta dos golpes do século passado saiu do baralho", escreve ainda Gaspari.

