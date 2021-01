Gaspari já acusa Bolsonaro de implantar "chavismo" no Brasil

O jornalista Elio Gaspari publica neste domingo artigo em que compara Bolsonaro a Chávez e diz que o presidente brasileiro quer implantar o "chavismo" no Brasil. O artigo é publicado quando o presidente venezuelano enviou ajuda ao estado do Amazonas para enfrentar a grave crise sanitária edit

247 - "Treze anos de poder petista não fizeram estragos nas Forças Armadas semelhantes ao que o capitão Bolsonaro conseguiu em dois anos. Durante os governos de Lula e de Dilma Rousseff nenhum general foi demitido de forma constrangedora e sem motivo razoável. Os oficiais-generais nomeados pelos presidentes petistas para funções civis tiveram desempenhos discretos. Bolsonaro jogou militares em torvelinhos, associando a disciplina da carreira às suas fantasias. O que sucede ao general Eduardo Pazuello é prova disso", escreve Elio Gaspari.

O jornalista comenta sobre os projetos de parlamentares bolsonaristas que tramitam no Congresso sobre a reorganização das polícias Civil e Militar. "Olhando-se os detalhes, nem jabutis são. Transformaram a ideia num terreno baldio, onde cada um que passa joga o que quer". "Pelos projetos, os comandantes das PMs deveriam ser escolhidos a partir de listas tríplices saídas da corporação. (Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são de livre escolha do presidente, dentro do quadro de quatro-estrelas.)"

Gaspari critica as benesses que Bolsonaro concede a militares e conclui fazendo uma comparação com a Venezuela chavista: "O comandante Hugo Chávez desgraçou a Venezuela distribuindo boquinhas para militares da ativa e criando uma milícia".

