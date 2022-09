Gaspari: Lula pode 'fechar a conta' em debate na Globo

Apoie o 247

247 - O jornalista Elio Gaspari observa, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que a última pesquisa IPEC divulgada na segunda-feira (29), “mostrou uma leve oscilação dos entrevistados a favor da possibilidade de Lula liquidar a eleição no domingo”.

“Pelo andar da carruagem, o debate desta quinta (29) na TV Globo, bem como a divulgação dos números do Datafolha, trarão fortes emoções. Enquanto os candidatos pouco podem fazer para mudar os números de uma pesquisa, um debate é coisa que depende deles”, avalia.

“Dois meses de campanha mostraram que as balas de prata de Bolsonaro eram de vidro e se quebraram. Em 2018 ele prevaleceu cavalgando as crises dos governos anteriores. Agora, o capitão cavalga o pangaré de sua administração. Como bem lembrou Eliane Cantanhêde, o general da reserva Augusto Heleno escreveu um artigo pedindo aos eleitores que não votem em Lula”, destaca mais à frente .”Ok, diria o capitão, mas em cerca de quatro mil palavras o general não se referiu ao governo a que serve desde 2019. Nem uma palavra”, completa.

“São muitos os conservadores que diante do dilema Lula x Bolsonaro ficaram com o ex-presidente. De esperança em 2018 com seu pitoresco Posto Ipiranga, Bolsonaro tornou-se pesadelo para boa parte dos conservadores em 2022. Foi a qualidade da administração de Bolsonaro que levou o ex-ministro Joaquim Barbosa, o ferrabrás do mensalão, a gravar uma mensagem de apoio a Lula”, finaliza.

