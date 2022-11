Gestão de Elon Musk no Twitter é marcada por caos interno e pedido para que demitidos retornem ao trabalho

Apoie o 247

ICL

Reuters - O novo presidente-executivo do Twitter, Elon Musk, disse neste domingo que a missão da plataforma de mídia social é se tornar a fonte mais precisa de informações sobre o mundo, provocando um debate sobre como isso seria alcançado e quem determina o que é preciso.

Uma enxurrada de medidas drásticas, incluindo demissão de metade da equipe e cobrança de usuários que Musk assumiu desde que assumiu o Twitter em um acordo de US$ 44 bilhões há cerca de uma semana, forneceu algumas pistas iniciais de como a plataforma será reformulada pela pessoa mais rica do mundo.

Alguns anunciantes reduziram os gastos desde que o acordo foi anunciado, com Musk culpando grupos ativistas por pressionar os anunciantes em meio a preocupações com sua moderação de conteúdo.

"O Twitter precisa se tornar de longe a fonte mais precisa de informações sobre o mundo. Essa é a nossa missão", disse Musk no domingo.

Seu tweet desencadeou instantaneamente dezenas de milhares de respostas e provocou debates animados sobre como a missão será alcançada.

“Preciso para quem?”, perguntou o fundador e ex-CEO do Twitter Jack Dorsey.

Musk, que também administra a empresa de veículos elétricos Tesla (TSLA.O) e a empresa de foguetes SpaceX, disse no mês passado que o Twitter formará um conselho de moderação de conteúdo com "pontos de vista amplamente diversos".

O autoproclamado absolutista da liberdade de expressão disse na época que nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de contas aconteceria antes da reunião do conselho.

Musk também disse no domingo que os usuários do Twitter que se engajarem em falsificação de identidade sem especificá-la claramente como uma conta de "paródia" serão suspensos permanentemente sem aviso prévio.

Ele disse que o Twitter emitiu anteriormente um aviso antes da suspensão, mas como o Twitter está lançando uma verificação generalizada, não haverá aviso, nem “sem exceções”.

“Isso será claramente identificado como uma condição para se inscrever no Twitter Blue”, disse Musk, acrescentando que qualquer mudança de nome causará a perda temporária da marca de verificação verificada.

No sábado, o Twitter atualizou seu aplicativo na App Store da Apple para começar a cobrar US$ 8 por marcas de verificação azul procuradas, enquanto busca aumentar a receita.

Os benefícios do serviço de verificação incluem "metade dos anúncios", a capacidade de postar vídeos mais longos no Twitter e classificação de prioridade para conteúdo de qualidade, disse o Twitter.

Mas no início do domingo, o New York Times informou que o Twitter está adiando o lançamento de marcas de verificação para assinantes de seu novo serviço até depois das eleições de meio de mandato de terça-feira.

Em um sinal de mais confusão após a aquisição de Musk, o Twitter agora está alcançando dezenas de funcionários que perderam seus empregos e pedindo que retornem, informou a Bloomberg News no domingo.

Alguns dos que estão sendo solicitados a retornar foram demitidos por engano. Outros foram demitidos antes que a administração percebesse que seu trabalho e experiência podem ser necessários para construir os novos recursos que Musk prevê, disse o relatório citando pessoas familiarizadas com os movimentos.

O Twitter não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters sobre os esforços de recontratação.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.