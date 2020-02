Gilmar Mendes responde a Augusto Nunes: jornalismo embusteiro

"As manifestações odiosas dirigidas hoje ao decano do STF só revelam a face oportunista e embusteira de um jornalismo manipulador e descomprometido com a verdade. Curiosamente, em 2012, o autor das críticas de hoje encabeçou a campanha 'Fica, Celso de Mello'", disse o ministro do STF Gilmar Mendes sobre Augusto Nunes edit