Gio Ewbank diz que foi assediada por ator consagrado da Globo em 'A Favorita'

247 - No ano de 2008, a atriz Giovanna Ewbank, 36, fazia apenas o seu segundo trabalho na Globo, na pele de Sharon, uma garota de programa que trabalhava em uma agência. Por conta disso, o figurino quase sempre era mais sensual do que o das outras personagens. E foi justamente num dia em que ela vestia uma roupa mais curta que conta ter sofrido um assédio dentro da Globo.

"Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, [ele] foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: ‘Tá boa, hein?’. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar", lembrou ela em papo com Fernanda Paes Leme e Deborah Secco no podcast Quem Pode, Pod.

