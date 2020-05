Giuliana Morrone e Gerson Camarotti, da Globo, detonam Alexandre Garcia: surfando com os radicais para ganhar dinheiro

Em conversa vazada, dado momento, Giuliana Morrone questiona se Alexandre Garcia não estaria gagá, "tipo a Regina Duarte". Gerson Camarotti, seu colega na Globo, acrescenta que Alexandre estaria faturando "com seguidores radicais" edit

247 - Em um áudio vazado a apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo, Giuliana Morrone chama o ex-colega de trabalho Alexandre Garcia de "gagá" por seu comentários e defesa do governo Jair Bolsonaro.

A conversa teria sido durante um dos intervalos do noticiário matinal. Ela conversa com o comentarista Gerson Camarotti, ela diz que Alexandre Garcia "saiu cagando regra" e que "ganhou uma montoeira" de dinheiro da emissora.

"Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em cassar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou. Achou que era lindo, que tinha que cassar a concessão da Globo", disse.

Ela segue: "Ontem, ele escreveu assim... Quer ver? Escreveu no Twitter. Escreveu assim: 'com Regina Duarte, a CNN que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo'. Que que é isso... A motoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui! Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia?", acrescentou.

Em dado momento, ela questiona se ele não estaria gagá, "tipo a Regina Duarte". Gerson Camarotti, seu colega no noticiário, frisa que Alexandre estaria faturando "com seguidores radicais".

"Porra! Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?", indaga a jornalista. Gerson responde: "É. Mas eu acho que ali, sabe o que é, é faturar agora ganhando com os seguidores. Os radicais. Ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube".

Vaza conversa de Giuliana Morrone com Gerson Camarotti da #GloboLixo criticando Alexandre Garcia. pic.twitter.com/fQ6jfVTcuG — plotstation (@plotstation) May 11, 2020

