Gleisi detona o machismo de Eliane Cantanhêde, que atacou Janja

Jornalista disse que Janja não deveria preparar a posse e sim limitar seu papel ao quarto do casal edit

Apoie o 247

ICL

247 – A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, reagiu com indignação a um comentário da jornalista Eliane Cantanhêde, da Globonews, que disse que a futura primeira dama Rosângela (Janja) Silva não deveria preparar a posse e sim limitar seu papel ao quarto do casal. Confira:

Me apavora o machismo incrustado na cabeça de mulheres ditas esclarecidas, onde estereótipo dos papéis delegados a nós é o importante. Desprezível fala de Eliane Cantanhede s/ @JanjaLula.Ter opinião e participação politica é direito de TODAS nós mulheres!Sem essa de primeira dama — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.