Glenn crava epitáfio de Moro: silencioso e submisso

247 - O fundador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, chamou a atenção para o desaparecimento de Sergio Moro dos holofotes da mídia e do governo. Diz Glenn: “Sérgio Moro: silencioso, submisso, ainda um soldado leal a um presidente que está ameaçando a democracia brasileira. Não há fraude maior do que o mito da mídia sobre Moro.”

Veja o Twitter de Glenn Greenwald:

Sérgio Moro: silencioso, submisso, ainda um soldado leal a um presidente que está ameaçando a democracia brasileira.



Não há fraude maior do que o mito da mídia sobre Moro. April 20, 2020

