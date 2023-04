Glenn defende Tucker Carlson e diz que ele pensa como Lula sobre a guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O jornalista Glenn Greenwald defendeu o âncora Tucker Carlson, demitido da Fox News nesta segunda (24). Segundo Glenn, Carlson foi o "dissidente mais assertivo" contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, ocupada por tropas da Rússia.

"É um fato que Tucker foi o dissidente mais assertivo contra Biden alimentando a guerra na Ucrânia - enquanto AOC, Bernie e a mídia neoliberal financiaram e aplaudiram a guerra. Ou seja: Tucker foi um dos poucos jornalistas na TV que tinha a mesma visão de Lula sobre a guerra", afirmou.

De acordo com o democrata Robert Kennedy Jr., o desligamento do âncora aconteceu dias após o jornalista reconhecer que as redes de TV promoveram vacinas ineficazes para agradar anunciantes farmacêuticos, que controlavam o conteúdo dos noticiários da televisão.

Esse padrão se repetiu.



Tucker foi o único de TV a se opor à interferência dos EUA em Cuba, enquanto os democratas aplaudiram. Foi o único a defender os direitos dos esquerdistas negros radicais do processo de Biden. Ele exigiu perdão para Assange. https://t.co/GCil76JWVu April 24, 2023

Em 2021, escrevi para @CartaCapital sobre os equívocos falsos sobre Tucker e Fox, tudo devido ao fato de que a grande mídia corporativa brasileira - liderado pela Globo - copia tudo o que ouve de grandes mídia nos EUA quando se trata de política dos EUA.https://t.co/AsGxM19JmJ — Glenn Greenwald (@ggreenwald) April 24, 2023

