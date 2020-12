Glenn Greenwald: 'Allan dos Santos é um verme autoritário'

247 - O jornalista Glenn Greenwald classificou o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, como "um verme autoritário e um mentiroso patológico". A postagem do norte-americano no Twitter foi feita após o comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo comparar o trabalho da jornalista da GloboNews Andréia Sadi com o do blogueiro, durante debate com a jornalista Thaís Oyama nesta sexta-feira (4).

"Allan dos Santos é um verme autoritário e um mentiroso patológico que me caluniou tanto que já perdi a conta. Ele merece nada além de desprezo de qualquer pessoa decente. E Andreia Sadi é uma jornalista muito boa. Mas a tentativa de decretar quem é ou não um "jornalista de verdade" é uma tática corrupta usada pela mídia corporativa para controlar o discurso e reivindicar privilégios especiais que deseja negar a quem trabalha fora de suas grandes empresas. Thaís Oyama faz isso sempre", disse Greenwald.

O comentário de Paulo Figueiredo foi feito enquanto ele Thaís conversavam sobre a reportagem do jornal Estado de S. Paulo que revelou o acesso privilegiado de youtubers bolsonaristas a informações do governo federal. A informação está no inquérito dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal (STF). O blogueiro bolsonarista também é investigado no inquérito que apura um esquema de propagação de fake news.

Para defender Allan dos Santos, o comentarista da Jovem Pan disse não haver diferenças entre blogueiros e jornalistas. "Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem é o autorizado a emitir opinião?", questionou. "Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréia Sadi para o Allan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele as vezes fala bem", acrescentou (assista ao vídeo no final da matéria).

2/ A tentativa de decretar quem é ou não um "jornalista de verdade" é uma tática corrupta usada pela mídia corporativa para controlar o discurso e reivindicar privilégios especiais que deseja negar a quem trabalha fora de suas grandes empresas.



Thaís Oyama faz isso sempre. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) December 5, 2020

4 / Tome cuidado com aqueles que reivindicam esse poder de decretar quem é um “jornalista de verdade”. Como a censura ou a prisão preventiva, é tentador apoiá-la quando é usada contra pessoas que desprezamos. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) December 5, 2020

5/ Mas esta tática pode, e provavelmente será, facilmente usada contra você e as pessoas que você apoia, se você não se opuser em todos os casos. December 5, 2020





O comentarista bolsonarista da Jovem Pan acabou de comparar o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos com... (pasmem!) a ANDREIA SADI!



Thaís Oyama teve a reação que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso teria. pic.twitter.com/dqd7Q8wuZi — Anselmo Caparica (@caparica) December 4, 2020

