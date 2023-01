Glenn Greenwald ataca Alexandre de Moraes e desperta revolta nas redes

Jornalista estadunidense questiona os poderes do ministro que está prendendo os terroristas brasileiros edit

ICL

247 – O jornalista estadunidense Glenn Greenwald, que atuou na Vaza Jato, ação jornalística que revelou as fraudes da Lava Jato, decidiu atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está prendendo os terroristas que depredaram a Praça dos Três Poderes. "Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo", postou Glenn.

O tweet provocou revolta nas redes entre jornalistas que defendem a democracia no Brasil, como fez Chico Pinheiro. Confira:

Qual é a tua, Glenn? Há alguma informação relevante a dar? O País ameaçado, à beira de um golpe, o Judiciário em recesso e vc vem criticar quem luta contra o terrorismo bolsonarista? O que se passa com você? — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) January 11, 2023

Falo com tranquilidade: não estou surpreso com o rumo que Glenn tomou. Pelo contrário. Quem debate liberdades em abstrato - e é fã de Hannah Arendt - normalmente termina isso. https://t.co/gLGW7QH00N January 11, 2023

