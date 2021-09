Glenn Greenwald divulgará denúncia envolvendo corrupção na eleição de PF, MP e Judiciário (vídeo)

“E essa reportagem mostra uma corrupção muito grave dentro da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário, com fins políticos, para manipular o resultado da eleição”, afirmou o jornalista Glenn Greenwald, que prometeu reportagem para esta quinta edit

247 - O jornalista norte-americano radicado no Brasil Glenn Greenwald prometeu, nesta segunda-feira, 1, mais uma denúncia grave. No youtube da Carta Capital, Greenwald anunciou a publicação de uma “investigação jornalística na qual estávamos trabalhando a muitas semanas ou meses”.

A reportagem será publicada na Carta Capital nesta quinta-feira, 2. “Essa investigação foi bem delicada. Tivemos acesso a um grande arquivo de documentos sigilosos que conseguimos receber”, declarou.

“E essa reportagem mostra uma corrupção muito grave dentro da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário, com fins políticos, para manipular o resultado da eleição”, afirmou.

Glenn Greenwald ganhou destaque após divulgar as informações confidenciais passadas por Edward Snowden, ex-analista de sistemas da CIA e da NSA exilado na Rússia após divulgar uma gigantesca operação de espionagem mundial efetuada pelo governo dos Estados Unidos.

No Brasil, Glenn divulgou as mensagens entre integrantes da Operação Lava Jato, a Vaza Jato, que ajudou a derrubar o esquema no Judiciário, mostrando seus diversos crimes cometidos contra o Brasil e a atuação sistemática para perseguir o ex-presidente Lula (PT) e outros políticos.

