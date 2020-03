Glenn Greenwald lançará livro sobre ameaças do governo Bolsonaro à democracia

O livro tem previsão de lançamento para 2021 e, além de apontar as ameaças do governo Bolsonaro à democracia brasileira, mostrará o antes, durante e depois da Vaza Jato edit

247 - O jornalista e editor do The Intercept Glenn Greenwald, está preparando um livro sobre o governo Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela editora Henry Holt and Company, segundo informação do UOL.

Vencedor do prêmio Pulitzer de 2014 e responsável pela série de reportagens que revelou o conluio do então juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, Greenwald já teria definido o nome da obra: "You can't silence this" (Você não pode silenciar isto, em tradução livre), abordando as ameaças do governo Bolsonaro à democracia.

Ainda de acordo com reportagem, o livro tem previsão de lançamento para 2021. A obra também mostraria o antes, durante e depois da Vaza Jato.