Glenn Greenwald refuta acusações de antissemitismo contra Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista independente Glenn Greenwald, de família judaica, escreveu um artigo na Folha de S. Paulo refutando os recentes ataques feitos por sionistas contra o presidente Lula, alegando que o chefe de Estado seria antissemita por conta de suas contundentes críticas à guerra de Israel na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 29 mil palestinos mortos.

No artigo, Glenn destaca que grandes pensadores ligaram sionistas extremistas à ideologia nazista no passado, e também critica os jornalistas da imprensa corporativa que atacam Lula.

continua após o anúncio

"Mas há ainda um tema muito mais importante trazido à tona pela controvérsia: a quem pertence a memória do nazismo e da Segunda Guerra? Existe alguém com legitimidade para ditar como o Holocausto pode ser discutido, por quem, e com que agenda política? Existem países específicos cujas ações estão imunes, por algum motivo, às comparações com os piores abusos da Segunda Guerra? Se sim, essa imunidade se baseia em quê?", questiona Glenn.

Ele finaliza afirmando que as ações de Israel se assemelham aos ataques nazistas contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. "Ninguém, nem mesmo Lula, está sugerindo que a escala das mortes em Gaza seja comparável ao Holocausto. O que muitas pessoas estão dizendo —inclusive alguns dos intelectuais judeus mais proeminentes do mundo, como Masha Gessen— é que os mesmos princípios de desprezo pela vida e desumanização coletiva que culminaram no Holocausto estão também por trás da destruição de Gaza"

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: