Glenn prevê pergunta de fã para Moro no Roda Viva: 'quais suas três cores favoritas?'

247 - O jornalista Glenn Greenwald ironizou Sergio Moro e a bancada do programa Roda Viva em seu Twitter. Ele disse: "sergio Moro, tomando Rivotril para sua ansiedade sobre as perguntas que sua fã, Felipe Moura Brasil, fará na @rodaviva: * Suas 3 cores favoritas? * As 5 melhores características que o sr. possui? * As 10 melhores coisas que o sr. fez pelo Brasil? * Precisa de uma massagem?"

Veja o Twitter de Glenn Greenwald: