Global pede plano B na emissora após amargar fiascos e ficar na geladeira

Apoie o 247

ICL

247 - Fernanda Gentil pode voltar ao Esporte no fim do ano, durante a Copa do Mundo do Catar. A apresentadora, sem função desde o fim do Zig Zag Arena, está cotada para comandar o Central da Copa no lugar de Tiago Leifert, que deixou a emissora. A ideia de retornar ao setor que a fez famosa partiu da própria Fernanda, que não está nada confortável em receber sem trabalhar. As informações são do portal Notícias da TV.

Fernanda Gentil (Photo: Divulgação) Divulgação





A apresentadora teve seu contrato recentemente renovado a longo prazo, uma raridade nestes novos tempos de vínculos por obra. A direção da Globo gosta de seu trabalho e a vê como uma profissional bastante dedicada aos projetos que apresenta. Porém, desde que foi transferida do Esporte para o Entretenimento, em 2018, a apresentadora colecionou flops e não tem nada em vista mesmo diante das recentes movimentações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A emissora ainda busca algum projeto inédito para encaixar Fernanda, mas há um receio enorme em queimar ainda mais a imagem da apresentadora. Entende-se que não há mais como errar com a jornalista e que qualquer novo projeto deve ser estudado com cautela. Por isso, o retorno para o Esporte --em um programa pontual como o Central da Copa-- pode ser uma saída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE